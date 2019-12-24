كهرباء جنوب القاهرة تكرم المتميزين بالقطاع التجاري

شهدت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، اليوم، حفلًا لتكريم المتميزين بقطاعات الشئون التجارية بحضور المحاسب أحمد فؤاد، رئيس قطاعات الشئون التجارية بالشركة وعدد من رؤساء القطاعات ومديرى العموم على مستوى الشركة.



وكرم المحاسب محمد محمود السيسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المتميزين وتقديم شهادات التقدير ومكافآت التميز، وشملت الأسماء التي تم تكريمها كلا من:



- المحاسب أحمد البدوي أبوزيد، رئيس قطاع الشئون التجارية جنوب لحصول القطاع على أفضل نسبة تحصيل على مستوى القطاعات.

- المحاسب هاني صبري مرسي، رئيس قطاع الشئون التجارية بوسط كأفضل روح تعاون بين القطاعات.

- محمود محمد كمال، مدير عام إيرادات حلوان بأفضل أداء على مستوى مديري العموم.

- حسام شحاتة عطا مدير إدارة إيرادات البساتين 1 كأفضل أداء على مستوى مديري الإدارات.

- وائل محمد إبراهيم، محصل بإيرادات 15 مايو وحصوله على أفضل محصل في قطاع الجنوب.

- محمد أحمد الأمير، محصل بإدارة إيرادات فيصل لحصوله على أفضل محصل بقطاع الدقي.

- أحمد محمد محمود، محصل بإيرادات دار السلام لحصوله على أفضل محصل في قطاع وسط.

- هشام فوزي محمود، محصل بإيرادات أكتوبر 2 أفضل محصل بقطاع الهرم.

- إبراهيم محمد محمد، محصل بإيرادات ناهيا أفضل محصل بقطاع الجيزة.

- شريف السيد عبدالمطلب، محصل بإيرادات 15 مايو أفضل مساعدات تحصيل على مستوى القطاعات.



ودعا المحاسب محمد السيسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الجميع إلى بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة ورفع مستوى الأداء لدى جميع الإدارات.



وتغطي شركة جنوب القاهرة نطاق محافظة الجيزة والقرى والمدن التابعة لها بجانب الجزء الجنوبي من محافظة القاهرة.