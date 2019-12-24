-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كهرباء جنوب القاهرة تكرم المتميزين بالقطاع التجاري

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:05 م
كهرباء جنوب القاهر
كهرباء جنوب القاهر
مصطفى علم الدين
طباعة
شهدت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، اليوم، حفلًا لتكريم المتميزين بقطاعات الشئون التجارية بحضور المحاسب أحمد فؤاد، رئيس قطاعات الشئون التجارية بالشركة وعدد من رؤساء القطاعات ومديرى العموم على مستوى الشركة.

وكرم المحاسب محمد محمود السيسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المتميزين وتقديم شهادات التقدير ومكافآت التميز، وشملت الأسماء التي تم تكريمها كلا من:

- المحاسب أحمد البدوي أبوزيد، رئيس قطاع الشئون التجارية جنوب لحصول القطاع على أفضل نسبة تحصيل على مستوى القطاعات.
- المحاسب هاني صبري مرسي، رئيس قطاع الشئون التجارية بوسط كأفضل روح تعاون بين القطاعات.
- محمود محمد كمال، مدير عام إيرادات حلوان بأفضل أداء على مستوى مديري العموم.
- حسام شحاتة عطا مدير إدارة إيرادات البساتين 1 كأفضل أداء على مستوى مديري الإدارات.
- وائل محمد إبراهيم، محصل بإيرادات 15 مايو وحصوله على أفضل محصل في قطاع الجنوب.
- محمد أحمد الأمير، محصل بإدارة إيرادات فيصل لحصوله على أفضل محصل بقطاع الدقي.
- أحمد محمد محمود، محصل بإيرادات دار السلام لحصوله على أفضل محصل في قطاع وسط. 
- هشام فوزي محمود، محصل بإيرادات أكتوبر 2 أفضل محصل بقطاع الهرم.
- إبراهيم محمد محمد، محصل بإيرادات ناهيا أفضل محصل بقطاع الجيزة.
- شريف السيد عبدالمطلب، محصل بإيرادات 15 مايو أفضل مساعدات تحصيل على مستوى القطاعات.

ودعا المحاسب محمد السيسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الجميع إلى بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة ورفع مستوى الأداء لدى جميع الإدارات.

وتغطي شركة جنوب القاهرة نطاق محافظة الجيزة والقرى والمدن التابعة لها بجانب الجزء الجنوبي من محافظة القاهرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"القناة لتوزيع الكهرباء": جدولة ديون المستثمرين والقطاع السياحي

اجتماع لقيادات شركة الكهرباء لمناقشة تحصيل المستحقات في الأقصر

صور.. "إحنا معاكم" تواصل جولتها لبحث شكاوي المواطنين بالهرم

رئيس "القناة لتوزيع الكهرباء" يؤكد محاسبة أى متهاون فى عمله (صور)

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 9 دقيقة

مرتضى منصور يتحدى الجبلاية ويحضر مباراة الزمالك والإنتاج

منذ يوم

نائبة "الخرطوش": أعتذر للشعب.. وسأسلم السلاح للأمن

منذ حوالي 4 ساعات

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية

منذ حوالي 7 ساعات

سؤال برلماني عن صرف 124 مليونًا مكافآت للعاملين بمكتب وزير المالية

الصور

image description

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا تكرم صفاء النجار

image description

صور العرض الخاص لفيلم تسوية حساب لمحمد كريم ونيكولاس كيدج

image description

صور عرض أزياء هانى البحيرى

image description

صور مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى المصرى

image description

حواجز ومصدات لأمواج شواطئ المنتزة استعدادًا للنوة (صور)

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يتحدى الجبلاية ويحضر مباراة الزمالك والإنتاج

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا لسوء الطقس

مصدر أمني يكشف سبب حريق مترو البحوث

أيام زمان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

أغرب رسائل المعجبين إلى النجمات.. مطالب بالزواج والحجاب وتهديدات بالقتل

نجم الساعة

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

الصحة

الكافيين.. "عدو" الدهون والسكر

النوم الجيد يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب

هذا ما تفعله الدهون في الدماغ.. سلبًا وإيجابًا

دراسات تحذر من خطورة المكملات الغذائية مع مرض السرطان

الرئيس نيوز

مسؤول إيغوري: الصين تحترم الإسلام والمسلمين

البرلمان العراقي يمرر قانون الانتخابات الجديد

في 2020.. خالد أبو بكر وبسمة وهبة يقدمان "كل يوم" على "on e"

بالأسماء.. "كهرباء جنوب القاهرة" تكرم المتميزين بالقطاع التجارى

منوعات

الصحة العالمية تحذر من تداعيات العنف في الكونغو

الأمير فيليب يغادر المستشفى

حلوى عيد الميلاد.. يمكن الاستغناء عن البسكويت أو تعديل مكوناته

لماذا يلقي الأطفال أطباق الطعام على الأرض؟

كشكول

جامعة حلوان: إطلاق أول دورة لتمويل الأبحاث العلمية للعام 2020

افتتاح "المعرض الخيري السادس" لطلبة وطالبات جامعة المنيا

وزير التعليم العالي يلتقي نظيره الإماراتي لبحث سبل التعاون

باعتذار وتنازل.. دار علوم القاهرة تنهي قصة طالب "واقعة الطايرة"

إسلام سياسي

القوات الأمريكية في العراق تتوعد داعش

مسئول كردي يؤكد عودة داعش إلى العراق

الإخوان يحاولون احتواء سكرتير القرضاوي

هجوم إخواني على علاء الأسواني

مقالات الرأي
عمرو خالد
الصلاة على النبى «2»
د.مينا بديع عبدالملك
حتمية الاهتمام بوحدة الكنيسة القبطية
منى رجب
أهمية أن نكون منصة للحوار الحضارى بين الشعوب
القس. رفعت فكرى
محبة الناس ثراء
المزيد

الثقافة

المطابع الأميرية تصدر رواية "عين زين" لـ"رضوى العوضى" "صور"

محمد عيسى المؤدب: تعرضت للتكفير بسبب كتابتى عن اليهود فى روايتى "حمام الذهب"

وفاة الفنان التشكيلي مراد فخر الدين عن عمر 47 عامًا

"لاعب السرد" لبديعة زيدان.. رحلة مع 20 من أبرز الروائيين العرب

صفحتنا ع الفيس بوك