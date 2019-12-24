محافظ جنوب سيناء يفتتح توسعات بمدرسة وملعبي كرة بالطور

افتتح محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الثلاثاء، بمدينة الطور توسعات بمدرسة المروة الابتدائية بمنطقة الطور الجديدة "توشكي" بتكاليف بلغت 4 ملايين جنيه بسعة 10 فصول بهدف تقليل الكثافات داخل المدرسة.



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم - أن المحافظ افتتح أيضا ملعبي كرة خماسي بأحياء الزهراء والروضة، موجها بتشكيل فريق كرة قدم من بنات جنوب سيناء لأول مرة بالمحافظة، كما طالب بضرورة أن يكون هناك فريق كرة يمثل المحافظة في المحافل المحلية.



وأكد المحافظ - خلال الافتتاح - ضرورة الحفاظ على الملاعب الجديدة وعمل الصيانة اللازمة لها، وأن يتم تشكيل فرق كرة قدم من مختلف الأعمار السنية حتى يكون للمحافظة فريق قوي يمثلهم في الدوري، مشددا على ضرورة وجود مدربين لتدريب البنات والشباب على كرة القدم الحديثة.



من جانبه أوضح المهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة أنه جاري تنفيذ 14 ملعبا بتكلفة تجاوزت 6.5 مليون جنيه في الوديان والقرى والمدن بالمحافظة.



وفي سياق آخر، وزع محافظ جنوب سيناء 30 بطارية لتربية الأرانب مجانا على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة الطور بقيمة 45 ألف جنيه بغرض توفير مصدر مالي لهم، مؤكدا على ضرورة زيادة عدد المستفيدين، ونشر المشروع بجميع مدن وقرى المحافظة، لتحقيق ربح مالي وزيادة مشروعات الثروة الحيوانية.