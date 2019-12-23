بعد بقاء وزير الرى.. حصاد أهم مشروعات الموارد المائية  2019

استمر وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطى، فى تولى منصبه لثالث تعديل وزارى، وذلك لاستكمال مفاوضات ومباحثات أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، إضافة إلى تنفيذ واستكمال عدد من المشروعات لرفع كفاءة شبكة المجارى المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع وتطهيرها.



ونفذت وزارة الموارد المائية والرى، العديد من الأعمال والمشروعات الكبرى خلال عام 2019 فى كل القطاعات والمجالات، وذلك لرفع كفاءة شبكة المجارى المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع وتطهيرها، لتمكينها من استيعاب التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات، وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف المزارعين، ضمن أعمال الخطة القومية للموارد المائية والري.



وشهد عام 2019 انتهاء الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان فى نهاية 2019 من مشروعات لحماية وتدعيم السد العالي والحفاظ على سلامته وتنفيذ كل أعمال الصيانة، شملت تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بتكلفة حوالي 150 مليون جنيه، وتضمنت إعادة تأهيل خزان أسوان القديم، ودراسة تطبيق وإرساء أمان السد العالي والمنشآت الملحقة به، وتطوير منظومة التهوية والإنارة داخل الأنفاق وممرات التفتيش بالسد العالي، واستكمال منظومة التأمين الفني للسد العالي وخزان أسوان، إضافة إلى تطوير منطقة رمز الصداقة المصرية السوفيتية ومنصة المشاهدة على جسم السد العالي مع إنتاج خرائط رقمية لأملاك الهيئة.



كما نفذت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، خلال العام المالى 2019 عدة مشروعات تضمنت إنشاء وصيانة عدد من محطات المياه لمواجهة أية أزمات تعيق وصولها إلى الأراضي، حيث تم تشغيل محطة الخيري الجديدة بتكلفة 250 مليون جنيه، وبدء تجارب تشغيل محطتى فارسكور الجديدة، ومحطة الدشودى الجديدة بتكلفة 450 مليون جنيه، ومحطة بنى صالح الجديدة ببنى سويف بقيمة 80 مليون جنيه، وإطلاق التيار الكهربائي لمحطتى المحسمة الأولى والثانية بقيمة 550 مليون جنيه، كما نفذت الهيئة خلال عام 2019 عدة عمرات وأعمال الإحلال والتجديد والصيانة للوحدات والمحطات بتكلفة إجمالية نحو 30 مليون جنيه.



830 مليون جنيه لمشروعات الصرف المغطى

انتهت الهيئة العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، خلال عام 2019 من تنفيذ عدة مشروعات للصرف المغطى والصرف العام وإنشاء وصيانة كبارى وسحارات وتغطيات وحوائط ساندة بقيمة 530 مليون جنيه، كما نفذت عدة أعمال لإنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة في زمام 4.330 ألف فدان بتكلفة نحو 300 مليون جنيه.