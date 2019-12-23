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محافظات

تكثيف التأمين بالمحافظات لتأمين الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:10 م
جريدة الدستور
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عززت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من انتشارها المكثف في إطار الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وتكثيف الخدمات بكافة المنشآت الحيوية والهامة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء تلك الاحتفالات.

ففي محافظة الإسكندرية، عززت مديرية أمن الإسكندرية من خدماتها الأمنية لتأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية، حيث تم تكثيف الأقوال الأمنية بالحدائق والميادين ومناطق الاحتفالات مع وضع الكردونات والحواجز الحديدية بالشوارع والمناطق المحيطة بالكنائس وتحويل المسارات المرورية، واستخدام بوابات الكشف عن المعادن وزيادة كاميرات المراقبة بالشوارع لمتابعة الحالة الأمنية وسرعة الانتقال ومواجهة أي أشكال ومحاولات الإخلال بالنظام بحسم، والتأكد من جاهزية رجال الحماية في التعامل مع الأجسام الغريبة أو المشتبه فيه.

وشمل التأمين رفع كافة الإشغالات والسيارات المتروكة بالشوارع، مع قيام إدارة المرور بزيادة انتشار الضباط والأفراد وزيادة الخدمات المرورية لمنع الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية.

وفى محافظة شمال سيناء، تم تشديد الإجراءات الأمنية، حيث تقوم قوات الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة بتأمين المطرانية في ضاحية السلام بالعريش ومقر الاستراحات الكنسية في حي المساعيد بالعريش وكنيسة مار جرجس في وسط مدينة العريش، وذلك استعدادًا لعيد الميلاد المجيد. كما تم إنشاء دوائر أمنية وحرم آمن حول المقرات الكنسية، ومنع وقوف السيارات في محيط هذه المقرات وإغلاق الطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى قيام خبراء المفرقعات بعمليات تمشيط واسعة ومستمرة حول المقرات الكنسية عن طريق الأجهزة الحديثة والكلاب البوليسية المدربة.

وشددت مديرية أمن شمال سيناء على جميع القيادات الشرطية والضباط والأفراد بضرورة اليقظة التامة والحيطة والحذر وتطبيق القانون بكل حزم على كل من يحاول القيام بأعمال عنف أو إرهاب أو خروج على القانون.

وأعلن محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية في كل مديرية، وغرف عمليات مركزية في كل مجلس مدينة وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وتلقي أي إخطارات أو بلاغات.

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