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سر محاولة انتحار نجلاء فتحي.. وكيف أنقذها عبد الحليم حافظ؟

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:28 م
جريدة الدستور
وائل توفيق
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ولدت ياسمين سيف أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي بعيب خلقي في القلب، في البداية، أشار الأطباء إلى "فتحي" بأن ابنتها مولودة بثقب في القلب لكنه سيلتئم مع مرور الوقت، لكن مر عام على ولادة "ياسمين" وتضاعفت أعراض المرض، فقد ازدادت زُرقة أظافرها وشفاهها، فاضطرت الفنانة نجلاء فتحي بزيارة طبيب آخر يُدعى حمدي السيد الذي أكد لها أن ابنتها تحتاج لتدخل جراحي.

تحكي نجلاء فتحي في لقاءها مع الإعلامي مفيد فوزي، بأن الخبر كان بمثابة فاجعة وكلما تتذكر هذا الموقف تمسك دموعها، فالأمر كان قاسيًا على ابنتها التي لم يتخطى عمرها عام.

بعد سمعها خبر ضرورة إجراء عملية في قلب ابنتها، أسرعت نجلاء فتحي تجاه شباك بالعيادة، وشعرت بيأس شديد وهي تنظر من النافذة، وفكرت في الانتحار، إلا أن والدتها انتبهت لحالتها، وقالت " زهرة، إنت عاوزة بنتك، وأنا برضه عاوزة بنتي".

تذكرت الفنانة نجلاء فتحي في تلك اللحظة الدور الذي كانت تقوم به والدتها في حياتها، من خوف وحرص على مستقبها، فقد كانت تحرص على الحضور معها في تصوير أفلامها في البداية إلى أن رفضت نجلاء فتحي ذلك، فنزلت والدتها على رغبتها وقالت "أنا مش هاجي معاكي تاني، بس عومي واحرسي هدومك" أي ترعى نفسها بنفسها.

دخلت الفنانة نجلاء فتحي لعالم السينما مصادفة بعدما شاهدها المنتج والكاتب عدلي المولد على أحد شاطىء الإسكندرية، فأسرعت إلى الفنان عبد الحليم حافظ الذي ساعدها ووقف بجانبها وغير اسمها من "فاطمة الزهراء حسين" إلى "نجلاء فتحي".

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