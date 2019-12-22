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حوادث

الداخلية تواصل الانتشار المكثف لتأمين احتفالات أعياد الميلاد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:48 م
جريدة الدستور
مريم جبل و عمرو المزيدي
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واصلت مديريات الأمن كافة تفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الاحتفالات من خلال الانتشار الأمنى المُكثف بجميع المحاور والميادين والمنشآت المهمة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وشملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بالمحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش مُحيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لجميع المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية.

وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
الداخلية تواصل الانتشار المكثف لتأمين احتفالات أعياد الميلاد
الداخلية تواصل الانتشار المكثف لتأمين احتفالات أعياد الميلاد
الداخلية تواصل الانتشار المكثف لتأمين احتفالات أعياد الميلاد
الداخلية تواصل الانتشار المكثف لتأمين احتفالات أعياد الميلاد
الداخلية تواصل الانتشار المكثف لتأمين احتفالات أعياد الميلاد
الداخلية تواصل الانتشار المكثف لتأمين احتفالات أعياد الميلاد

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