اعتقال 700 إرهابى بتنظيم "داعش" شرق أفغانستان في 6 أشهر

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم السبت، عن اعتقال ومحاصرة 700 مسلح في تنظيم «داعش» الإرهابي وذويهم في شرق البلاد، على مدار الأشهر الستة الماضية.



وأفاد جهاز المخابرات الأفغاني، حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، بأنه لا يزال قيد الاحتجاز 75 سيدة على الأقل و159 طفلا معظمهم من دول أجنبية.



وقال ضابط بمديرية الأمن الوطني، فضل عدم ذكر اسمه: إن معظم المعتقلين المنتمين إلى "داعش" هم من باكستان والأردن ودول آسيا الوسطى، مضيفا أن من بين المسلحين المعتقلين نحو 277 أجنبيا.



وكان المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، قد صرح خلال الشهر الجاري في تدوينة كتبها على موقع "تويتر"، بأنه تم إضعاف التنظيم المتطرف في شرق أفغانستان ليس بفضل العمليات العسكرية التي تشنها القوات الأمريكية والأفغانية فحسب، بل بمساعدة حركة "طالبان" أيضًا.



يذكر أن السيناتور الأمريكي الجمهوري البارز، ليندسي جراهام، ذكر الأسبوع الماضي أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ربما يعلن خفض أعداد القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان إلى 600. 8 جندي بنهاية العام القادم.