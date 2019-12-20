زوج ملكة بريطانيا يجري فحوصات طبية في مستشفى بلندن

يخضع الأمير فيليب 98 عاما، زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، لفحوص طبية داخل أحد مستشفيات لندن تستمر عدة أيام.



وقال قصر باكنجهام اليوم، في لندن إن الفحص والعلاج الطبي سيتم داخل مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن.



وأضاف القصر أن الأمر يعتبر إجراء احترازيا أوصى به طبيبه المعالج.



وكان زوج الملكة التي تبلغ الآن 93 عاما نقل من مقره الريفي الإنجليزي في ساندرينجهام إلى العاصمة لهذا الغرض، إلا أنه لم ينقل في سيارة إسعاف.