الاسترليني يتراجع بفعل مخاوف بريكست

سجل الجنيه الاسترليني تعاملات هادئة لكن دون استقرار في الوقت الذي يتجه فيه صوب أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من عامين اليوم الجمعة، إذ عرقلته مخاوف معتادة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على نحو فوضوي، بينما ساعدت بيانات قوية الدولار على أن يوقف الهبوط الذي سجله في الآونة الأخيرة.



وتراجع الاسترليني دون 1.30 دولار للمرة الأولى في أسبوعين، سجلت العملة البريطانية 1.3022 دولار مع تنامي المخاوف بشأن ما إذا كان من الممكن إبرام اتفاق قبل موعد نهائي صعب في ديسمبر 2020.



وتخلى الاسترليني عن جميع المكاسب التي حققها، بعد إعادة انتخاب رئيس الوزراء بوريس جونسون لمنصبه الأسبوع الماضي، وهبط 2.3% مقابل الدولار منذ يوم الاثنين.



وسجل الاسترليني أداء أسوأ مقابل اليورو ويتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو2017.



واستقر الدولار الأسترالي في أحدث معاملات عند أعلى مستوى في أسبوع البالغ 0.6883 دولار أمريكي. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6607 دولار أمريكي.