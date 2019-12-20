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فن

تكريم خالد الصاوى وسيد رجب فى حفل الهيئة الوطنية للإعلام

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:16 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود_امير محمد خالد
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كرم قطاع القنوات المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، خلال حفله السنوي الكبير المقام بأحد فنادق مصر الجديد، عددًا من نجوم الدراما المصرية والعربية.

وحصل الفنان خالد الصاوي، على تكريم خاص من الهيئة الوطنية للإعلام، في حفلها السنوي والمقام حاليًا بإحدى الفنادق الخاصة بمصر الجديدة.

وقدم خالد الصاوي الشكر لجميع العاملين بالهيئة ورؤسائها، مؤكدًا على سعادته بهذا التكريم؛ لأنه في الأصل ابن من أبناء التليفزيون المصري.

كما قام حسين زين أيضًا بتكريم الفنان سيد رجب عن مجمل أعماله الفنية أيضًا، باعتباره أحد رموز الدراما خلال العشر سنوات الماضية.

وحصل الفنان الكبير سمير صبري أيضًا على جائزة تكريم عن مجمل أعماله الفنية التي أثرت الشاشة.

وحرص "صبري" على إلقاء كلمة خاصة، مؤكدا أن الإذاعة والتليفزيون هما من صنعا سمير صبري، متنميًا عودة التليفزيون إلى الصفوف الأولى من جديد وعودته إلى الريادة.

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