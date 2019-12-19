الرئيس الروسي: نريد رؤية نهاية الصراع في ليبيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في نبأ عاجل نقلته فضائية "سكاي نيوز"، أنه يريد رؤية نهاية للصراع في ليبيا، ثم بدء محادثات بين الجانبين المتحاربين.



وقال بوتين في مؤتمر صحفي سنوي في موسكو، أنه سيبحث مسألة ليبيا مع وفد تركي يزور روسيا في الأيام المقبلة، وتساند كل من موسكو وأنقرة طرفًا مختلفًا في الصراع الذي بدأ عام 2014.



وأعلن "الكرملين" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأزمة الليبية.



وأشار بيسكوف إلى أن بوتين وأردوغان سيستمران في مناقشة الأزمة الليبية، موضحًا: "بالتأكيد ستٌناقش القضية الليبية في المحادثات الهاتفية واللقاءات الثنائية بين الزعيمين".