لأول مرة.. ورشة تدريبية للصحفيين من ذوي الاحتياجات الخاصة
الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:45 م
الحسين عبيدطباعة
تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين لأول مرة ورشة تدريبية للزميلات والزملاء أعضاء النقابة من أصحاب الهمم (ذوي الإحتياجاتَ الخاصة) بعنوان:"تقنيات الإتاحة التكنولوچية للصحفيين ذوي الإحتياجات الخاصة".
وتتناول الورشة مقدمة عامة عن تكنولوچيا المعلومات وتقنيات إتاحة الإنترنت للصحفيين ذوي الإحتياجات الخاصة وتطبيقات وبرامج وأدوات ضرورية لتسهيل مهمة الصحفيين.
كما تتناول تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد والأدوات المساعدة جلسة عصف ذهني حول الابتكارات التي تسهل عمل الصحفيين ذوي الإحتياجات الخاصة المختلفة وجلسة نقاشية حول الذكاء الإصطناعي وخوف البشر من تطور الآلة وتعليم المتدربين ذوي الإعاقات المختلفة والأصحاء على ابتكار حلول تكنولوچية لتسهيل حياتهم،مع تعليمهم تطبيقات البيت الذكى والمدن الذكية وتقنيات( الروبوتس) والذكاء الأصطناعي.
ويحاضر فى الورشة الزميل محمد عبدالجيد، الصحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ومحاضر الابتكار بالأكاديمية الوطنية لتكنولوچيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الإتصالات.
ولفتت اللجنة إلى أن الورشة مجانية لجميع الزميلات والزملاء من ذوي الإحتياجات الخاصة، كما أنها مخصصة للزميلات والزملاء من ذوي الإحتياجات الخاصة ( السمعية، البصرية، الحركية).
*يبدأ الحجز اعتبارا من السبت 21 ديسمبر الحالى عبر البريد الإلكترونى للنقابة [email protected]
أو الهاتف 01099221510.
وتعقد الورشة في مركز التدريب بالنقابة اعتبارا من الأربعاء 8 يناير 2020، ولمدة أسبوعين (الأربعاء والأحد من كل أسبوع)، الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساء.
وتتناول الورشة مقدمة عامة عن تكنولوچيا المعلومات وتقنيات إتاحة الإنترنت للصحفيين ذوي الإحتياجات الخاصة وتطبيقات وبرامج وأدوات ضرورية لتسهيل مهمة الصحفيين.
كما تتناول تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد والأدوات المساعدة جلسة عصف ذهني حول الابتكارات التي تسهل عمل الصحفيين ذوي الإحتياجات الخاصة المختلفة وجلسة نقاشية حول الذكاء الإصطناعي وخوف البشر من تطور الآلة وتعليم المتدربين ذوي الإعاقات المختلفة والأصحاء على ابتكار حلول تكنولوچية لتسهيل حياتهم،مع تعليمهم تطبيقات البيت الذكى والمدن الذكية وتقنيات( الروبوتس) والذكاء الأصطناعي.
ويحاضر فى الورشة الزميل محمد عبدالجيد، الصحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ومحاضر الابتكار بالأكاديمية الوطنية لتكنولوچيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الإتصالات.
ولفتت اللجنة إلى أن الورشة مجانية لجميع الزميلات والزملاء من ذوي الإحتياجات الخاصة، كما أنها مخصصة للزميلات والزملاء من ذوي الإحتياجات الخاصة ( السمعية، البصرية، الحركية).
*يبدأ الحجز اعتبارا من السبت 21 ديسمبر الحالى عبر البريد الإلكترونى للنقابة [email protected]
أو الهاتف 01099221510.
وتعقد الورشة في مركز التدريب بالنقابة اعتبارا من الأربعاء 8 يناير 2020، ولمدة أسبوعين (الأربعاء والأحد من كل أسبوع)، الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساء.