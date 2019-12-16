وفد من الستثمرين يتفقد مفيض توشكى بالوادى الجديد (صور)

تفقد محافظ الوادى الجديد، اليوم يرافقه مجموعة من المستثمرين، منطقة مفيض توشكى، والذي يقع على مساحة 3 آلاف فدان جنوب مركز باريس، وذلك بهدف تنمية واستغلال المنطقة الاستغلال الأمثل استثماريًاَ وتنمويًاَ وسياحيًا.



ووجه المحافظ، خلال جولته بالمفيض، بتوفير وتوزيع الأسماك الطازجة التي يتم إنتاجها داخل المحافظة بمدنها المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، كما وجه برفع كفاءة الطريق المؤدي للمفيض ودراسة الاستفادة منه سياحيًا كمتنفس لأبناء المحافظة لما يتميز به الموقع من مقومات للسياحة البيئية وسياحة السفاري بالمنطقة المحيطة.



وأوضح المحافظ أن الوادي الجديد تشهد طفرة كبيرة في دعم الاستثمار الزراعي والاستزراع السمكي بالمحافظة، وتقديم التيسيرات الكبيرة من أجل تنفيذ المشروعات الزراعية، بجانب تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير لوفد المحافظة.