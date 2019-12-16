تأجيل طرح فيلم "شريط 6 "لـ خالد الصاوى

قررت شركة "فيلم أوف إيجيبت" المنتجة لفيلم «شريط 6» بطولة النجم خالد الصاوي، تأجيل طرح الفيلم فى دور العرض السينمائى بموسم رأس السنة المقبل، وذلك لعدم جاهزيته للطرح.



ولم ينته المخرج محمد سلامة بعد من تصوير المشاهد الأخيرة فى العمل، حيث يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من تصويره، ليدخل بعدها في مرحلة المونتاج، استعدادًا لتحديد موعد عرضه فى موسم آخر.



وتدور أحداث الفيلم حول 3 شخصيات يعانون من الإدمان، ويُعالجوا من قِبل نفس الطبيب النفسي وهو خالد الصاوي، ويتجه الفيلم أيضًا لمناقشة قضايا ومشكلات الشباب الحالية، من خلال النظر إلى المواقف التي يتعرضوا لها يوميًا، حتى تتراكم وتقوم بدورها في خلق مشاكلهم النفسية.



"شريط 6" يضم كلا من خالد الصاوي، خالد أنور، هدى المفتي، أحمد خالد صالح، تارا عماد، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، وفاء عامر، طارق عبد العزيز، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة "Film of Egypt".