أساسيات التحليل الفني للأوراق المالية في دورة تدريبية السبت
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:03 م
الحسين عبيدطباعة
تنظم شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، مع الجمعية المصرية للمحللين الفنيين دورة تدريبية حول أساسيات التحليل الفنى والاتجاهات المستقبلية للأوراق المالية بالبورصة.
تبدأ الدورة السبت المقبل، وتستمر لمدة 4 محاضرات، على أن تكون مدة المحاضرة 3 ساعات.
أكد أحمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، حرص الجمعية على القيام بدورها الذى يهدف إلى التوعية وتنمية الكفاءة الاستثمارية للمتعاملين بسوق الأوراق المالية، سواء للمستثمرين أو الشركات العاملة.
تبدأ الدورة السبت المقبل، وتستمر لمدة 4 محاضرات، على أن تكون مدة المحاضرة 3 ساعات.
أكد أحمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، حرص الجمعية على القيام بدورها الذى يهدف إلى التوعية وتنمية الكفاءة الاستثمارية للمتعاملين بسوق الأوراق المالية، سواء للمستثمرين أو الشركات العاملة.