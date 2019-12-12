"العنف ضد المرأة".. ندوة بنقابة الصحفيين

تعلن لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين عن إقامة ندوة "العنف ضد المرأة" بمناسبة أسبوع القضاء على العنف ضد المرأة برعاية اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لمنظومة العمل العربى المشترك التابع لجامعة الدول العربية.



يشارك فى الندوة كوكبة من قيادات المرأة العربية، ويحاضر فيها الدكتورة مشيرة خطاب، والدكتورة بدرية سليمان، والمستشار عدلى حسين.



تقام الندوة الساعة الواحدة ظهرًا يوم 19 ديسمبر الموافق فى قاعة هيكل بالدور الرابع بمقر نقابة الصحفيين.