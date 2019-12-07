"الداخلية العراقية" تحقق فى مقتل وإصابة 84 شخصًا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن فتح تحقيق بإطلاق النار في منطقة السنك بمحافظة بغداد، والذي أدى الى استشهاد واصابة 84 شخصا.



وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه تقرر فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار الذي وقع في محيط منطقة السنك ببغداد، وأسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 80 آخرين.



وأضاف أنه تم تطويق المكان بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل، مشيرا إلى أن قوات الأمن كثفت من تواجدها في المناطق القريبة من مكان الحادث.



يذكر أن ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد شهدت، مساء أمس الجمعة، إطلاق رصاص حي من قبل مجهولين، والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين أدى إلى تفريقهم وانسحابهم إلى ساحة التحرير.