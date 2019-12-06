حفل لتوزيع شهادات اجتياز ورشة الصحفى السيناريست.. الأحد

تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، حفلًا لتوزيع شهادات اجتياز ورشة (الصحفي السيناريست) للمشاركين وعددهم 71 من الزميلات والزملاء.



يحضر الاحتفال الذي يقام في تمام الساعة الثالثة عقب ظهر الأحد 8 ديسمبر الجاري، الكاتب الصحفي والسيناريسيت المعروف سمير الجمل ومجموعة من الفنانين وكتاب السيناريو.



وقال جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، إن لجنة التدريب وتطوير المهنة بالنقابة كانت قد عُقدت 3 دورات تدريبية للزميلات والزملاء منذ شهر أغسطس وحتى الآن حول (الصحفي السيناريست)؛ حيث تم إطلاق أسماء الكتاب الراحلين فتحي غانم وصبري موسى وإحسان عبد القدوس على تلك الدورات.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن الزميلات والزملاء الذين شاركوا في الدورات التدريبية نجحوا في كتابة بعض الأفلام والمسلسلات تحت إشراف الكاتب الصحفي سمير الجمل الذي تولى عملية التدريب.



وتضمنت الورشة كتابة أفلام وثائقية عن رموز الصحافة المصرية، وتم تصويرها لإنشاء أول مكتبة مصورة للنقابة، وشملت الأفلام أيضًا قصص المؤسسات الصحفية الكبرى، وشملت كتابة أفلام وثائقية عن رموز الصحافة المصرية، وتم تصويرها لإنشاء أول مكتبة مصورة للنقابة، وتشمل الأفلام أيضًا قصص المؤسسات الصحفية الكبرى.



وحاضر في الدورة وأشرف على كتابة الأفلام الكاتب الصحفي والسيناريست المعروف سمير الجمل، ونظمتها النقابة لثلاث مرات متتالية، أولهم في أغسطس، ثم سبتمبر، ثم نوفمبر.