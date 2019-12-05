إياد نصار يرد على بطء أحداث "حواديت الشانزليزيه"

رد الفنان إياد نصار، على الانتقادات التي وجهت لمسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بسبب بطء أحداثه، قائلًا: "الأحداث تدور حسب نوع المسلسل".



وأوضح إياد، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "عرب وود"، أن طريقة عرض أحداث المسلسل لا تصنف إيجابيًا أو سلبيًا، لأنها لا توجد أحداث ثابتة، والمسلسل لديه ذوق معين.



مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار وإنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى وأماني كمال وسارة عادل، وكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه في فترة الخمسينيات ويتناول فكرة الجمال والقبح في هذه الفترة.



