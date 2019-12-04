الاتحاد العام للأدباء العرب ينعى الأديب السعودى "أبو مدين"

أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، بيانًا ينعى فيه الأديب السعودي عبدالفتاح أبومدين، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 94 عامًا.



جاء في بيان الاتحاد: ببالغ الحزن وعميق الأسى، ينعى الأمين العام للأدباء والكتاب العرب الدكتور علاء عبدالهادى وأعضاء الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إلى الوسط الأدبي والثقافي العربي، علمًا مهمًا من أعلام الثقافة العربية، وهو الأديب والإعلامي الكبير وأحد رموز الثقافة العربية عبدالفتاح أبومدين الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ94 عامًا.



وقال الدكتور علاء عبدالهادى: يعد الفقيد أحد أبرز الأدباء السعوديين، الذين حملوا لواء التنوير عبر المؤسسات الأدبية، والصحفية، وكان رحمه الله من المدافعين عن حق مشاركة المرأة في الحراك الثقافي في دول الخليج كافة، وأتاح لها الحضور والمشاركة في فعاليات النادي الأدبي في جدة، الذي ترأسه قرابة ربع قرن جاعلًا منه أحد أبرز الهيئات الثقافية الحاضنة لفكر الحداثة والنقد والتنوير.



عمل فقيدنا الكبير مديرًا لإدارة مؤسسة عكاظ للصحافة، ومديرًا لتحرير العدد الأسبوعي لصحيفة عكاظ، ومديرًا لإدارة مؤسسة البلاد للصحافة والنشر، كما أشرف خلال رئاسته نادي جدة الأدبي على كثير من الإصدارات الأدبية، منها مجلة علامات في النقد، ومجلة الراوي في القصة، ومجلة عبقر في الشعر، ومجلة جذور في التراث، ومجلة نوافذ في الترجمة.



وقد كرم الأديب والإعلامي الكبير عبدالفتاح أبومدين بعدد من الجوائز والأوسمة، أهمها حصوله على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى وقد تسلمه من يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، في دورته الثالثة والثلاثين.