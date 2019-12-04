عاصفة ثلجية تضرب شمال اليابان

ضربت عاصفة ثلجية جزيرة هوكايدو شمالي اليابان اليوم الأربعاء متسببة في تساقط الثلوج، وانخفاض درجات الحرارة إلى تحت الصفر في المنطقة.



ولم ترد على الفور أنباء عن إصابات، بينما تسببت الرياح القوية في الإضرار بأكثر من عشرة منازل في مدينتي موروران ونوبوريبتسو في الجزيرة، حسب صحيفة "هوكايدو شيمبون" المحلية.



وقالت الهيئة اليابانية للأرصاد الجوية إن العاصفة جلبت عواصف بلغت سرعتها 144 كمس في إريمو و113 كمس في أوراكاوا.



وذكرت الوكالة أن العاصفة تسببت في تشكل أمواج بارتفاع نحو ستة أمتار حول هوكايدو، ومن المتوقع أن تواصل ذلك.



ومن المتوقع أن يتسبب منخفض شتوي في هطول أمطار يصل منسوبها إلى 50 سنتيمترا في شمال شرقي اليابان، وفي هوكايدو بحلول صباح الخميس، حسب الهيئة.



ويحذر خبراء الأرصاد من تعطل وسائل النقل في الجزيرة بسبب العواصف الثلجية وارتفاع الأمواج.