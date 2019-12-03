ترامب وماكرون بعد وفاة الناتو سريريًا: "الخلافات بسيطة"

بعد ساعات قليلة من الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن تصريح الأخير حول "وفاة حلف الناتو سريريا"، عاد ترامب ليقول إن الخلافات مع فرنسا "بسيطة".



جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي، خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في لندن الثلاثاء.



قال إيمانويل ماكرون: إنه يجب العمل معا لمواجهة الإرهاب، مضيفا، أن بلاده ستسعى لإيجاد حلول لكافة القضايا العالقة مع واشنطن، وهو ما أكده دونالد ترامب حيث قال "لدينا خلافات بسيطة مع فرنسا وسنعمل على حلها".



وشدد الرئيس الأميركي، في الذكرى السبعين لتأسيس الناتو، على أن الحلف سيزداد قوة.



انتقد دونالد ترامب في وقت سابق تصريح ماكرون عن حلف شمال الأطلسي واصفا التصريح بـ"البغيض جدا"، في إشارة إلى وصف ماكرون للحلف بأنه "في حالة موت سريري".



وقال ترامت: إن الوصف كان "مهينًا جدًا.. إنه تصريح قاس، عندما تدلي بتصريح مثل هذا، فإنه تصريح بغيض جدا"، بحسب رويترز.



تابع "أعتقد أنه، كما تعلم، لديك معدل بطالة مرتفع جدا في فرنسا. فرنسا لا تبلي بلاء حسنا على الإطلاق من الناحية الاقتصادية، يشرعون في فرض رسوم على منتجات الآخرين لذا نفرض نحن بالتالي رسوما عليهم".



وحول الأزمة مع تركيا، قال ماكرون: إن أنقرة تقاتل الوحدات الكردية التي "وقفت إلى جانبنا في حربنا ضد الإرهاب".



وطالب ماكرون بضرورة أن يكون هناك تعريف واحد للإرهاب ضمن حلف شمال الأطلسي.