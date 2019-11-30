بيونج يانج تهدد اليابان بصاروخ باليستى (شاهد)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا بشأن تهديد بيونج يانج اليابان بصاروخ باليستى حقيقى، حيث شنت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، هجومًا على رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، وذلك بعدما قلل من أهمية الاختبار الصاروخى الذى أجرته بيونج يانج، وحذّرت من أنه قد يرى صاروخًا حقيقيًا في المستقبل القريب.



وقالت وكالة أنباء الإعلام المركزية الكورية الشمالية، نقلًا عن نائب وزارة الخارجية، إن الرد على تصريحات شينزو آبى تكون بإرسال صاروخ باليستى حقيقى لليابان.



وكانت كوريا الشمالية قد أجرت مؤخرًا رابع تجربة صاروخية من قاذفتها العملاقة متعددة الفوهات.