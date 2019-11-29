بث مباشر.. حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ينقل لكم موقع "الدستور"، بثًا مباشرًا لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، والمقامة فعالياته من دار الأوبرا المصرية.



الدورة تضم 153 فيلمًا من 63 دولة، والدورة مهداة لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المسئول الفني عن المهرجان.



حفل الختام الذي يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الإعلامية جاسمين طه، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.

