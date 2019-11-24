مصادر تؤكد بقاء خالد عبدالغفار في التعديل الوزاري الجديد

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن العمل يسير بشكل طبيعي ومستمر على كل المستويات داخل ديوان الوزارة، وأن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، يمارس عمله بشكل طبيعي، حيث يزور العاصمة البريطانية لندن.



وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه لا يوجد أي جديد بشأن استمرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بمنصبه، أو تغييره خلال التعديل الوزاري المرتقب، مؤكدة أن المؤشرات تشير إلى بقاء عبدالغفار في منصبه بشكل كبير.