"ضحكت على نفسي".. رانيا يوسف تعلّق على تشبيهها بالبطة

ردت الفنانة رانيا يوسف، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41 والتي تحمل اسم الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.



وقالت رانيا يوسف، خلال تصريحاتها لبرنامج ET بالعربي، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "انتقدوا زي ما أنتم عايزين أنا ما بزعلش، بالعكس أنا بضحك".



وأضافت: "تشبيه البعض لي بالبطة دافي داك، جعلني أضحك على نفسي قبل أن يضحك الناس عليّ ولا توجد لدي مشكلة خالص".



كما تحدثت خلال اللقاء عن مشاركتها في مسلسل "مملكة إبليس"، قائلة: "سيتم عرضه في شهر يناير المقبل على موقع شاهد نت وبعدها يتم عرضه على القنوات الأرضية".

