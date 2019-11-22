بالصور.. السفارة المصرية بالمغرب تستقبل ضيوف"سينما المؤلف"

استقبل مساء أمس السفير أشرف أبراهيم سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية، وحرمه السيدة مني، ضيوف مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف.



كان على رأس قائمة الضيوف عبد الحق منطرش رئيس المهرجان، وملاك الدحموني مديرة المهرجان، والمنتج الكبير محمد فوزي، والنجمة وفاء عامر، والمخرج عمر عبد العزيز، والكاتب مجدي صابر، واﻷمير أباظة رئيس مهرجان اﻷسكندرية السينمائي، والكاتبة ناهد صلاح، والصحفية ميرفت عمر، والصحفية سحر محرم، والمصور الصحفي سامح علي، والكاتب الصحفي مدحت حسن، والفنانة الشابة ياسمين الهواري، والفنانة المغربية بشرى أهريش، والفنانة المغربية سناء موزيان، وفريق عمل نايل سينما بالتليفزيون المصري، وجميع الوفد المصري المتواجد في مدينة الرباط.



ورحب السفير بالضيوف، وعبر عن سعادته بإلقاء كلمة تحدث فيها عن إعجابه الشديد بهذه اﻷنشطة الفنية، وهذا التبادل الثقافي الكبير بين مصر والمغرب في مختلف اﻷنشطة والمناسبات الفنية والثقافية، كما عبر أيضًا عن سعادته بعمق العلاقة بين البلدين، وضرورة استمرار وتبادل تلك اﻷنشطة.