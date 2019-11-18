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عالم

الغانم: أتفهم اعتذار رئيس الوزراء عن تشكيل الحكومة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:03 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إنه تفهم جيدًا اعتذار الشيخ جابر مبارك عن رئاسة الحكومة الجديدة وهي خطوة جديرة بالثناء.

وأصدر الشيخ صباح جابر الصباح، أمير الكويت، أمرًا بإعفاء وزير الداخلية والدفاع الكويتي من منصبه، وكلف جابر مبارك بتشكيل حكومة جديدة، ولكنه اعتذر عن المنصب.

وقال الغانم سابقا، إنه لا حصانة لأي أحد مهما كان مركزه، مؤكدًا أن المخطئ يتحمل مسئولية خطأه، ونعتز بأننا في دولة مؤسسات لا تحمي أحدًا مهما كان منصبه.

وأشار رئيس مجلس الأمة إلى إدراج البلاغ المقدم من قبل وزير الدفاع بشأن صندوق الجيش إلى النيابة العامة على جدول أعمال أول جلسة مقبلة.

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