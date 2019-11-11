استقرار أسعار الذهب.. وعيار "21" بـ661 جنيهًا للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين، خلال التعاملات الصباحية، استقرارًا ملحوظًا بمحلات الصاغة بالقاهرة الكبري، حيث سجل سعر الذهب عيار "21" نحو 661 جنيهًا للجرام، حسبما أكدت شعبة الذهب بالغرف التجارية.



وجاءت أسعار الذهب اليوم كالآتي:



سعر الذهب عيار 21 بنحو 661 جنيها للجرام.



سعر الذهب عيار 18 بنحو 566 جنيها للجرام.



سعر الذهب عيار 24 بنحو 755 جنيها للجرام.



سعر الجنيه الذهب بلغ 5288 جنيها.



سعر أوقية الذهب عالميا 1462 دولارًا.