وائل جسار يعيد أم كلثوم لـ"الموسيقى العربية" بـ"ألف ليلة وليلة"

قدم النجم اللبناني وائل جسار، أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، خلال حفله الغنائي المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين.



وغنى "جسار" على خشبة المسرح أغنية "ألف ليلة وليلة" وسط تصفيق وصيحات الجمهور.



وافتتح وائل جسار حفله بأغنية لمصر وهي "بحبك يا مصر" وسط صيحات الحضور ووصلات التصفيق وترديد كلمات الأغاني داخل المسرح الكبير الذي امتلأ عن آخره، بمصاحبة الفرقة الموسيقية عادل عايش.