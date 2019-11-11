شعبة الأرز تنفى تهريب كميات الإنتاج المحلى للخارج

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن محصول هذا العام انتهى حصاده بالكامل ويتواجد في الأسواق بنسبة ١٠٠٪ في الأسواق وفي المخازن ولدى المزارعين للاستهلاك المحلي بالكامل دون تصدير، نافيًا عدم تهريب أي كميات للخارج من الأرز المحلي نتيجة وقف التصدير.



وأضاف شحاتة، في تصريحات للدستور، أن الكميات الفائضة من الاستهلاك المحلي سيتم تخزينها للعام المقبل، وستكون جاهزة في حالة حدوث أي نقص في المعروض أو الاحتياجات.



وأشار إلى أنه، يوجد أكثر من نوع أرز مستورد بالأسواق حاليًا وهو: الصيني الفيتنامي والتايلاندي والهندي، مشيرا إلى أنه تم استيراد ٦٠٠ ألف طن أرز وقت نقص المعروض في الأسواق خلال الشهور الماضية.



كان بعض المصدرين للحبوب قد ذكروا في تصريحات إعلامية سابقة أنه يتم تهريب الأرز على أنه حبوب أخرى مثل: الفاصوليا واللوبيا الجافة.