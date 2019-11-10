تعاون نووى بين موسكو وطهران

أطلقت طهران وموسكو، الأحد، مرحلة جديدة من أعمال البناء الخاصة بمفاعل ثان في بوشهر، في المحطة الكهربائية الوحيدة في إيران التي تعمل بالطاقة النووية، بحسب ما أفادت "فرانس برس".



ووضع علي أكبر صالحي، نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مع الكسندر لوكشين، المدير المساعد لوكالة روساتوم النووية الروسية، بوضع حجر الأساس لهذا المفاعل في بوشهر في جنوب غرب ايران.



وتتضمن خطة المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بناء مفاعل ثالث لاحقا في بوشهر.



وقال صالحي خلال الاحتفال: "بحلول العام 2027، او 2028، وبعد الإنتهاء من الاعمال سنصل إلى انتاج 3000 ميغاوات من الكهرباء عبر الطاقة النووية".



وكان المفاعل الأول في المحطة بقوة 1000 ميغاوات وضع قيد العمل عام 2011.



كانت إيران وروسيا، أعلنتا هذا المشروع رسميا في الثاني من نوفمبر 2017،على هامش زيارة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطهران.



واستنادا إلى الاتفاق الدولي حول الملف الايراني الذي تم التوصل إليه عام 2015 في فيينا، على روسيا تسليم إيران الوقود الذي تحتاج إليه لتشغيل المفاعلات الكهربائية النووية.



وباشرت إيران الخميس، تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة خفض التزاماتها هذه، عبر إعادة العمل بنشاطات تخصيب اليورانيوم، التي كانت وافقت على تجميدها في مصنع فوردو الواقع على بعد 180 كيلومترا جنوب طهران.