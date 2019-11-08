الجمعة 08 نوفمبر 2019 الموافق 11 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

سول: إنهاء اتفاقية المعلومات العسكرية في صالح بيونج يانج وبكين

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:15 ص
وزيرة الخارجية الكورية
وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونجهوا
أ ش أ
طباعة
قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونجهوا، اليوم الجمعة، إنها تعتقد أن إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان قد يكون لصالح كوريا الشمالية والصين.

وأضافت كانج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن قرار الحكومة الكورية الجنوبية بإنهاء الاتفاقية هو أمر لا مفر منه وسط الخلاف التجاري بين سول وطوكيو، وأن الحكومة درست بشكل كاف إمكانية زيادة الأعباء لإدارة العلاقات الدبلوماسية الأخرى نتيجة لتداعيات القرار.

وأكدت أن اتخاذ الحكومة موقفا مبدئيا لمواجهة إجراءات انتقامية غير عادلة ضدها هو جزء من المصالح الوطنية، موضحة أن تأثير قرار البلاد على التحالف الكوري-الأمريكي شكل خيبة أمل لدى الأخيرة.

وتابعت قائلة "إن الحكومة يمكنها إعادة النظر في قرارها، إذا سحبت اليابان قيودها وأعادت الوضع إلى ما قبل فرض القيود في مطلع يوليو الماضي".

يذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية قررت في أواخر أغسطس الماضي، إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان التي من المقرر أن تنتهي في يوم 23 من الشهر الجاري على خلفية القيود التي تفرضها طوكيو على الصادرات ضد سول حيث اعتبرت سول أن إجراء طوكيو هو انتقام اقتصادي على قرارات المحكمة العليا في كوريا الجنوبية لصالح ضحايا العمل القسري في زمن الحرب، إلا أن واشنطن تدعو سول إلى الحفاظ على الاتفاقية التي تمثل عنصرا أساسيا في التعاون الأمني.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

آخر مكالمة لهيثم أحمد زكي قبل رحيله.. فيديو

منذ يوم

حقيقة تشريح جثمان هيثم أحمد زكى

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة تأجيل صلاة الجنازة على هيثم أحمد زكى

منذ حوالي 17 ساعة

بعد رحيله.. أول صورة لوالد الفنان أكرم حسني

الصور

image description

علي الحجار وريهام عبد الحكيم يتألقون في لليله السابعه بمهرجان الموسيقي

image description

تدريب المنتخب الاوليمبي

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام فى دار الأوبرا

الأكثر قراءة

إصابة 37 طالبًا في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق سفاجا

النيابة تكشف عن مفاجأة فى وفاة هيثم أحمد زكى

آخر مكالمة لهيثم أحمد زكي قبل رحيله.. فيديو

أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى حول وفاته

أيام زمان

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات من الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي الوحدة و"ابن الفنان"؟

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

نجم الساعة

لهذا السبب غاب محمد رمضان عن جنازة هيثم أحمد زكى

الصحة

تخلص من الصداع بدون مسكنات بهذه الطريقة

علاج منزلي يخلصك من أعراض الجيوب الأنفية خلال 3 دقائق

5 خطوات لأفضل نظام غذائي للتخلص من الحموضة

احذر.. حبوب منع الحمل تزيد نسب الإصابة بمرض القلب

الرئيس نيوز

رياح وشبورة كثيفة.. تفاصيل طقس الجمعة

التعليم ترد على شائعة إلزام المدارس بغلق صفحاتها على فيس بوك

حقيقة إلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضى العاصمة الإدارية

الوزراء يرد على شائعة قطع أشجار المتحف الزراعى لإقامة معرض للزهور

منوعات

بالفيديو.. معلومات جديدة عن طائرة النقل الروسية فائقة الثقل

الصدفة تقود صديقين إلى "كنز" بـ 100 ألف إسترليني

مغني الأوبرا دومينجو ينسحب من عرض ثقافي قبل أولمبياد طوكيو

الفرق بين الـ "الجمعة البيضاء" و"السوداء" في مصر وأمريكا

كشكول

10 خطوات لوقاية طفلك من الأمراض النفسية

15 كلية في إعادة الانتخابات الطلابية بجامعة حلوان

الاثنين.. 11 كلية تخوض جولة إعادة الانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة

"عبدالغفار" يترأس اجتماع مجلس شئون المعاهد العليا

إسلام سياسي

إعادة قاصر إيطالي من أطفال "داعش" إلى روما

ضبط خلية إرهابية ممولة لـ"داعش" في داغستان

الإرهابية تجدد هجومها على السعودية من خلال وجدي غنيم

هل يستطيع الإخوان العودة للمشهد المصري من جديد ؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «2-2»
مدحت بشاى
«ساطع» وسيرته التى ستبقى ساطعة
جمال طه
الحراك العراقى وهزيمة قاسم سليمانى
ماجد حبته
سد النهضة.. جولة الحسم
المزيد

الثقافة

2051 إصابة بالتدخين الإلكتروني في أمريكا

عدد خاص من مجلة "الفيلم" عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أول تعليق من ابنة نجيب محفوظ على أحمد مراد

"الشارقة للكتاب" يدخل موسوعة جينيس بحفل توقيع لـ"1502" كاتب

صفحتنا ع الفيس بوك