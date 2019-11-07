فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي هدية من ربنا لينا (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو هدية من ربنا للشعب المصري العظيم، مشيرة إلى أن السيسي أنقذ مصر من المصير الذي واجهته سوريا وليبيا والعراق.



وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر كان متوقع لها أن يصبح مصيرها مثل سوريا، خاصة بعد تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم.





وأوضحت "فريدة"، أن كل هَم الرئيس السيسي وقضيته الأساسية هي الرجوع بمصر لسابق عهدها وأفضل، لافتة إلى أن ما صنعه السيسي في 5 سنوات من مشروعات وإنجازات، لم يُحقق في 50 سنة.



