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مصر

السيسي يصل إلى مقر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:12 ص
السيسي
السيسي
أ.ش.أ
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، لحضور الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي تنظمه وزارة الأوقاف.

يشهد الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ووزير الأوقاف، والوزراء وممثلون عن الكنيسة ولفيف من الشخصيات الوطنية والتفيذية والدينية وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف وجمع من الأئمة والواعظات من مختلف المحافظات.

ويوجه الرئيس السيسي، خلال الاحتفال، كلمة إلى الأمة الإسلامية بهذه المناسبة حول مختلف القضايا الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما يكرم رئيس الجمهورية 8 من الشخصيات من مصر وأفريقيا ممن أثروا الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم فى تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوى من بينهم شباب الائمة والعاملين بالوزارة.

ويلقى كل من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كلمة بهذه المناسبة حول مأثر الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم الاستفادة بها وترجمتها فى حياتنا اليومية لنهضة الأمة الإسلامية، ووزير الأوقاف حول جهود الوزارة لتجديد الخطاب الديني والدعوى وتدريب الأئمة والواعظات ونشر الوعي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف من خلال التعاون مع مختلف الوزارات وبإصدار العديد من المؤلفات الثقافية والدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الاسلام.

كما يستعرض وزير الأوقاف جهود الدولة لتحسين أوضاع الأئمة المادية والاجتماعية ويعلن عن اخر المستجدات بشأن شرائح الزيادة المالية المقررة للائمة وفق المشروع الذي سيعرض على مجلس النواب.

كما يقدم وزير الأوقاف لرئيس الجمهورية هدية باسم أئمة وعلماء وواعظات الأوقاف والعاملين بها تقديرا لدعمه لهم وحرصه على الارتقاء بمستواهم الثقافى والمادي.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ هاني الحسيني.
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