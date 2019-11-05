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اقتصاد

وزيرة الاستثمار تفتتح الأسبوع الكويتى الـ12 (فيديو)

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:43 م
جريدة الدستور
حسن كامل
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افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الأسبوع الكويتى الـ12 فى مصر، بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، ونبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت لدى مصر.

ويقام الأسبوع الكويتى الـ12 فى مصر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية تمثل القطاعين العام والخاص، وعدد من الشركات الكويتية المصرية المشتركة والبنوك.

وقام وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والإنتاج الحربى والهجرة بجولة فى المعرض الذى أقيم على هامش الأسبوع الكويتى، وأشادوا بالتعاون الاقتصادى بين مصر والكويت.

ودعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشركات الكويتية المشاركة فى المعرض إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، مشيدة بقصص النجاح التى تحققها الاستثمارات الكويتية فى مصر التى وصلت إلى 5.1 مليار دولار.

وأكد السفير محمد صالح الذويج، سفير الكويت لدى القاهرة، أن العلاقات بين مصر والكويت أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، موضحا أن الأسبوع الكويتي بمصر حدث مهم بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتبادل الرؤى وتعزيز أوجه التعاون خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية والثقافية، وأن انعقاده في دورته الـ12 يؤكد أهمية هذا الحدث في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع جوانبها ومجالاتها، والتي تربط بين البلدين الشقيقين في القطاعات المشتركة الحكومية والخاصة، ويعكس حرص الكويت على زيادة استثماراتها فى مصر.

وأشاد أحمد اسماعيل بهبهانى، رئيس مجموعة الجابري الكويتية للمعارض، والمنظم للمعرض، بمناخ الاستثمار في مصر، وخريطة مصر الاستثمارية التى تتضمن العديد من المزايا والمنح الاستثمارية، إضافة إلى إطلاق حزمة من التشريعات التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، ودعم الثقة في أداء الاقتصادي المصري، مما أتاح الفرصة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي المصرى - الكويتى إلى مستوى الآمال والطموحات، موضحا أن الأسبوع الكويتي في مصر، يستهدف زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في كل المجالات المتاحة فى مصر.
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