استخدامات جديدة لـ"زيت الورد" للوجه والبشرة



فوائد زيت الورد للبشرة:-

يساعد على توحيد لون البشرة وشدها، بالإضافة إلى ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها.

يستخدم زيت الورد على البطن ما بعد فترة الحمل والولادة للتخلص من علامات تمدد الجلد التي تظهر على هيئة خطوط بيضاء أو خطوط حمراء، والتي قد تظهر أيضا بسبب الزيادة في الوزن.

إمداد البشرة بمادة الكولاجين التى تساعد على جعل البشرة تظهر أصغر من عمرها الحقيقي.







الكثير من النساء يَمِلن إلى الطبيعة لمساعدتهن على حماية بشرتهن من الأضرار التي قد تصيبها.فيأتي "زيت الورد" واستخداماته المتعددة فى المفدمة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الفطريات والفيروسات، كما يدخل في العديد من الماسكات المختلفة التي تحافظ على البشرة.وفيما يلي نتعرف على فوائد زيت الورد للوجه والبشرة:فوائد زيت الورد للوجه:-يساعد زيت الورد على التخلص من التجاعيد التي توجد على البشرة، والوقاية من علامات الشيخوخة المبكرة.يساعد على حماية البشرة الحساسة من أشعة الشمس الضارة.يساعد على جعل البشرة رطبة جيدا وذات ملمس ناعم.زيت الورد يحتوي على الخصائص التي تساعد على التخلص من حب الشباب الذي يوجد على البشرة.زيت الورد له دور في الوقاية من حدوث حساسية البشرة والالتهابات والإكزيما، وهذا لما يحتويه من مضادات الجراثيم والميكروبات.التخلص من خلايا الجلد الميتة التي توجد على البشرة والعمل على تجديدها.