بدء انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ رسميا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده تبدأ، الاثنين، الإجراءات الرسمية للانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ، على الرغم من الانتقادات الدولية الواسعة لهذه الخطوة.



ويتجاهل ترامب الاتفاق ويمضي في هدم السياسة البيئية لسلفه باراك أوباما، ولكن بشكل متكتم وراء الكواليس، تشارك الولايات المتحدة في النقاشات الفنية في حال انضمام البلاد مجددا للاتفاق يوما ما.



بسبب الدور التقليدي الذي تمارسه الولايات المتحدة في مواضيع تقنية مثل الشفافية في مسألة الكربون "تواصل الحكومات الأخرى الاستماع إليها وإعطائها أهمية"، كما صرح لفرانس برس ديفيد واسكو، خبير شؤون المناخ في "وورلد ريسورزس انستيتوت" في واشنطن.