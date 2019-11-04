القوصي: نسقنا مع 111 دولة لإيجاد مكان لـ"طيبة 1"

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن مشروع القمر الصناعي "طيبة 1"، تم العمل عليه منذ 6 سنوات مضت.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفضاء تم احتلاله، وذلك في تعليقه على صورة تم التقاطها لشكل الفضاء والذي يتواجد به كميات كبيرة من الأقمار الصناعية.



وتابع، عندما أخذنا التكليف كان لا بد من التنسيق مع 111 دولة ومشغل أقمار صناعية، لكي نضع أنفسنا وسط هذه الأقمار، ولجنة التفاوض لم يسمع أحد عنها أحد في مصر ولكنهم أبطال.



واستطرد: "عندما أخدنا التكليف قيل لنا انسوا أن تجدوا مكانًا ولكننا وجدنا مكان وأخذناه"، مؤكدًا أن هذه الحرب الطويلة لها عدة أبعاد منها بعد سياسي، واقتصادي، وأمني، ومع الإرداة السياسية، ودعم الرئيس السيسي، فكان لا بد أن ننجح، وبدون الضغط السياسي وثقل مصر لم نكن نستطيع إيجاد مكان للقمر.



وأوضح أن الجدوى الاقتصادية للقمر الصناعي "طيبة 1"، فإن اقتصاد الفضاء 2% في صناعة الأقمار، و3% إطلاق الأقمار الصناعية و48% تقديم خدمات.

