قاتل نجلي عمه في الفيوم يحاول الانتحار داخل الحجز

حاول المتهم بإطلاق النار على نجلي عمه في الفيوم بسبب خلافات بينهم، الانتحار داخل حجز قسم ثان الفيوم وذلك عن طريق تعاطي كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، إلا أن رجال مباحث القسم نجحوا في إنقاذه والتوجه به إلى مستشفى الفيوم العام وتقديم الرعاية الصحية له، فيما تم تفتيش جميع نزلاء الحجز خشية وجود أقراص مخدرة مع أحدهم.



وكان رجال مباحث الفيوم برئاسة اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث تحت إشراف اللواء عادل الطحلاوي مدير الأمن، نجحوا في القبض على "يوسف شعبان عساف" 41 سنة، المتهم بقتل نجلي عمه بعد هروبه واختبائه بمنزل شقيقته بمنطقة فيصل بالجيزة.



ومثل المتهم جريمته أمام فريق من وكلاء النيابة، وعقب تمثيل الجريمة أصدرت النيابة قرارًا بحبسه بعد توجيه تهمة القتل العمد له.