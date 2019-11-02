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اقتصاد

خبراء يطالبون بتغليظ عقوبات تدنى جودة خدمات المحمول

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:12 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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طالب خبراء فى ملف الاتصالات، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بتغليظ العقوبة على شركات المحمول التى تقصر فى تقديم خدمة جيدة.

وقال الدكتور حمدى الليثى، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن فرض الجهاز غرامة مالية تقدر بـ١٢ مليون جنيه على شركة «we» للاتصالات يعكس حيادية ونزاهة إدارته، ويؤكد أن هناك معايير ثابتة للتعامل مع مثل هذه الأزمات، معتبرًا أن الجهاز استعاد دوره الرقابى والتنظيمى، ومطالبًا فى الوقت ذاته بتغليظ عقوبة تدنى الخدمة.

وأضاف «الليثى»، لـ«الدستور»: «الجهاز طالب شركات الاتصالات الأربع بتحسين خدمات الاتصالات فى مصر، خلال مدة لا تتخطى ٣ أشهر، ومن المفترض أن تبدأ إدارته فى فرض عقوبات جديدة على الشركات غير الملتزمة، ابتداءً من يناير المقبل»، مشيدًا بما قدمه الجهاز فى ملف قياسات جودة خدمات المحمول.
وفرض «القومى للاتصالات»، فى وقت سابق، غرامة مالية على شركة «فودافون مصر»، قيمتها ١٠ ملايين جنيه بسبب أعطال الشبكة، بعدما تضرر عدد كبير من المستخدمين، وسددت الشركة المبلغ فى الموعد المحدد.
من جهته، قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، إن قرار تغريم «we» يؤكد شفافية وحيادية الجهاز، ويعد دليلًا على تغير سياسات الجهاز بشأن التعامل مع الإخفاقات المتكررة لشبكات المحمول وتدنى جودة الخدمات.
وأضاف «شريف»: «تطبيق لائحة الجزاءات على شركات المحمول، سيجعل الشركات الأربع تحسن خدماتها لإرضاء المستخدمين»، معتبرًا أن هذه القرارات لها مردود كبير على سوق الاتصالات فى مصر.

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