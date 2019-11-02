إيران تخاطب دول الخليج برسائل "هرمز للسلام"

أكدت طهران، اليوم السبت، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بعث رسالة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق بشأن "مبادرة هرمز للسلام" الخاصة بتأمين الملاحة البحرية في المنطقة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي تعقيبا على التقرير الذي نشرته صحيفة "الجريدة" الكويتية بقام الرئيس روحاني، بعد عرض مبادرة هرمز للسلام من قبل الرئيس الإيراني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، برسائله إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، ودعاهم فيها إلى المساهمة في تطبيق المبادرة.



وأضاف موسوي أن هذا الأمر يدل على "جدية إيران والأهمية التي توليها إلى دول المنطقة في ضمان استقرار وأمن منطقة الخليج".



ولم يقم وزير الخارجية الإيراني مع ذلك موسوي بتأكيد أو نفي ما ذكرته الصحيفة الكويتية بشأن "الرد الإيجابي" السعودي والبحريني على الرسالة.



وأفاد موسوي بأن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيوجه قريبا رسالة حول هذا الموضوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.