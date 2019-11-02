"مصر للطيران" تنقل 7 آلاف راكب بمطار القاهرة اليوم

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوى، بأن شركة مصر للطيران للخطوط الجوية تسير طوال اليوم السبت، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، 90 رحلة جوية دولية وداخلية تنقل عبرهم أكثر من 7 آلاف راكب من مختلف الجنسيات إلى مختلف الدول العربية والإفريقية والأوروبية، فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لزيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية.



وأضاف أن شركة مصر للطيران استعدت جيدًا لقرب بدء الفصل الشتوي، والذى من المقرر أن يشهد كثافة ركابية وجوية هائلة، تزامنًا مع قرب الاحتفالات بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد لحرص السائحين والمصريين المقيمين بالخارج، على قضاء تلك المناسبات بالقاهرة.

