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مصر

تعرف على الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن المقبلة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:48 ص
جريدة الدستور
رامى حسين
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تستعد وزارة السياحة والغرفة السياحية، للمشاركة في بورصة لندن للسياحة والسفر التي ستنطلق يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل، بمدينة الضباب.

وتعتبر المشاركة في هذه البورصة لها أهمية خاصة لانعقادها بعد الإعلان الإنجليزى عن رفع الحظر الجوي عن شرم الشيخ، الأمر الذي يبشر بزيادة حركة السياحة الإنجليزية على شرم الشيخ.

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، أن وزارة السياحة تستعد للمشاركة بجناح مبتكر لجذب الأنظار إلى المقصد السياحي المصري، موضحة أنه سيتم تصميم الجناح بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، واستخدام تقنية الهولوجرام، كما سيتم الاستعانة بشاشات تفاعلية Interactive Screen تحتوي على صور ومعلومات عن المقاصد السياحية في مصر بعدة لغات.

وأضافت المصادر، أنه سيتم استخدام نظارات ثلاثية الأبعاد تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي Virtual reality، بها صور للمقاصد السياحية المصرية المختلفة مثل البحر الأحمر، والأهرامات، وشرم الشيخ، والغردقة، وذلك لتحقيق أكبر قدر من التفاعلية مع جمهور الزائرين، كما سيتم وضع شاشات تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية، وذلك لإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية المختلفة في ضوء استراتيجية الوزارة في الترويج branding by destination، كما سيتم الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020.

ومن المقرر أن يشارك في البورصة هذا العام 50 ألف مشارك، إضافة إلى 5 آلاف شركة عارضة من 180 دولة حول العالم تهتم بصناعة السياحة والسفر.
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