موسى يطرح كليب "الحلوة" كلمات وألحان عزيز الشافعى

طرح المطرب موسى على قناته الرسمية على اليوتيوب كليبًا جديدًا بعنوان "الحلوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع الموزع المغربي الشهير جلال حمداوي، صاحب أغنية سعد المجرد "انت معلم"، وهذه الأغنية تعد التعاون الثاني بين موسي وعزيز الشافعي بعد نجاح أغنية "يا معدي".



كليب "الحلوة" تم تصويره مع إدارة المخرج الشاب محمد القاضي، في أول تعاون بينهما، ومدير التصوير أحمد عبدالقادر، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي، والتوزيع الرقمي لشركة "وترى".



يذكر أن موسي يستعد لوضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، والذي يتعاون فيه عدد من الشعراء والملحني،ن منهم أيمن بهجت قمر ومحمد رفاعي وأحمد المالكي ومحمد يحيي ومحمد النادي وتامر علي وطارق مدكور وتميم وتوما ونابلسي.