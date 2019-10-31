أمام الناس.. شاب يطلق النار بسلاح آلي على صديقه في الدقهلية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشاب مراهق اختلف مع شاب آخر صديقه فأحضر سلاح آلي لضربه به.



وأظهرت كاميرات المراقبة، قيام الشاب بإطلاق النار إمام الجميع في محافظة الدقهلية، وسط حالة من الفزع للمواطنين من تصرفه.



فيما حاول الشاب الاختباء داخل أحد محلات الإنترنت ولكن الشاب المسلح استمر خلفه وأصابه ونشب مشاجرة بين عدد من الشباب بالمنطقة والمسلح الذي احضر أصدقائه.