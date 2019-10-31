السيسي يوافق على انضمام مصر لاتفاق مراكش للتجارة العالمية

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على انضمام مصر إلى البروتوكول المعدل لـ "اتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية".



واعتمد الاتفاق فى جنيف بتاريخ 27 نوفمبر 2014، ويعمل على تيسير التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية الذى أعتمد فى بالى بإندونيسيا فى ديسمبر 2013.



ونشرته الجريدة الرسمية، بالقرار رقم 553 لسنة 2018 بالموافقة.

