كوريا الشمالية تستأنف تجاربها العسكرية

أطلقت كوريا الشمالية قذيفة واحدة على الأقل، اليوم الخميس، كما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في الوقت الذي وصلت فيه المحادثات بين بيونج يانج وواشنطن حول الملف النووي إلى طريق مسدود.



وأطلقت القذيفة في اتجاه الشرق فوق البحر كما أعلنت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان بسيول.



وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا..