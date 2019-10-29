رئيس الجامعة التكنولوجية: تم إنشاؤها وتجهيزها خلال 18 شهرًا فقط

قال الدكتور محمود نعمة الله، رئيس الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، إن الحلول النمطية تدير العجلة لكن لا تنجز، ومصر تحتاج لخريجين لديهم قدرات عملية، فجاءت فكرة إنشاء الجامعة التكنولوجية، مشيرًا إلى أن كل الدول تقدمت بالاعتماد على الجامعات التكنولوجية.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي خالد أبوبكر، في برنامج "الحياة اليوم"، أنه قبل 18 شهرًا كانت الجامعة مجرد أرض رمل، وخلال هذه الفترة تم بناء الجامعة، وصدر قانون الجامعات التكنولوجية، والإعلان عن الوظائف، وعمل لوائح دراسية وتجهيز المعامل، وبدأت الدراسة في موعدها.

