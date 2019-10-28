وزير الخارجية يلتقى وزير خارجية ألمانيا غدًا

يلتقي سامح شكري وزير الخارجية، غدًا الثلاثاء، مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، الذي من المقرر أن يصل إلى القاهرة مساء اليوم الاثنين، في إطار جولة شملت أيضًا تونس وليبيا.



ومن المقرر أن يلتقي الوزير الألماني، خلال زيارته، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المزمع كذلك أن يدشن وزير الخارجية هايكو ماس مبنى جديدًا ملحقًا بمبنى المدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية، كما سيلتقي ممثلين عن بعض الشركات المصرية الناشئة وبعض الشركات الألمانية العاملة في مصر.



ووفق السفارة الألمانية بالقاهرة، فسوف تنصب المحادثات في المقام الأول على بعض القضايا إقليمية مثل الوضع في ليبيا وسوريا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.



وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام ٢٠١٨ ما يربو على ٤٫٥ مليار يورو، كما أن بعض الشركات الألمانية حاضرة وممثلة في كل أفرع القطاع الاقتصادي المصري.